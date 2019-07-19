Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.

Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.

Чалый занимал пост посла Украины в США с 10 июля 2015 года, до этого он был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.

Другими указами были отправлены в отставку послы Украины в: