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Политика ,  
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Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.

Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.

Чалый занимал пост посла Украины в США с 10 июля 2015 года, до этого он был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.

Другими указами были отправлены в отставку послы Украины в:

Ранее замглавы администрации Зеленского Вадим Пристайко говорил, что глава государства планирует сменить 12 послов в связи с тем, что «большинство из них находятся на посту значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии». В сообщении администрации украинского лидера в Telegram-канале 15 июля сообщалось, что «посол Украины в США закончит свою командировку в Вашингтоне».

Теги: Владимир Зеленский, Тринидад и Тобаго, Антигуа и Барбуда
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