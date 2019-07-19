Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.
Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.
Чалый занимал пост посла Украины в США с 10 июля 2015 года, до этого он был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.
Другими указами были отправлены в отставку послы Украины в:
- Иордании — Сергей Пасько;
- Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили — Юрий Дюдин;
- Ватикане и при ордене госпитальеров — Татьяна Ижевская;
- Туркмении — Валентин Шевалёв;
- Вьетнаме и Камбодже — Алексей Шовкопляс;
- Армении — Петр Литвин;
- Нигерии, Гане, Бенине и Сьерра-Леоне — Валерий Александрук;
- ЮАР — Тарас Кузьмич;
- Марокко — Ярослав Коваль;
- и на Кипре — Борис Гуменюк.