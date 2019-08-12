Зеленский уволил глав СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря

Президент Владимир Зеленский на совещании по незаконной добыче янтаря в Житомирской области поручил уволить руководителей управления СБУ в трех областях Украины. Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Кроме отставки руководителей СБУ Зеленский потребовал освободить от должности глав девяти районных отделов полиции в этих регионах.

Зампред администрации Зеленского по экономическим вопросам Алексей Гончарук пояснил, что в указанных областях «варварскими методами» массово незаконно добывается янтарь, который затем переправляется за границу. «У нас залежи вторые в мире, могли бы зарабатывать как государство на этом [янтаре] миллиарды долларов. Что взамен? <...> [Все правоохранительные органы] сотрудничают с бандитами», — отметил он и добавил, что названные Зеленским силовики должны написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Зеленский после вступления в должность президента инициировал массовые отставки в различных сферах — в частности, он уволил 11 послов Украины в 20 странах и более десятка руководителей областных администраций. Кроме того, президент сменил главу СБУ, а также потребовал ухода в отставку ряда министров.