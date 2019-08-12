Зеленский уволил глав СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,60 +0,32 EUR Бирж. 73,57 +0,47 Brent 58,56 -0,19% USD Нал. 66,01 65,12 EUR Нал. 74,03 73,10 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1215 +0,0012 BTC/USD Бирж. 11 403,00 -170,00 IMOEX 2 690,04 +0,39% RTSI 1 291,90 +0,19% DJIA 26 127,54 -0,61% Nasdaq 7 914,65 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 700 (+18,06%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+26,42%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+72,45%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,9%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Норникель ₽17 700 (+18,06%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+26,42%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+72,45%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,9%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Полиция начала проверку жестокого обращения с ребенком при крещении Общество, 17:43 Зеленский уволил глав СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря Политика, 17:38 Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов Общество, 17:33 Обвиняемых в убийстве летчика сбитого в 2015 году Су-24 заочно арестовали Общество, 17:23 «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Зенита» Спорт, 17:21 Верховный суд запретил судам давать произвольную оценку доказательствам Общество, 17:19 В ростовском аэропорту двух пассажиров задержали за хулиганство Общество, 17:14 Токен bitUSD подорожал на 2650% за день Крипто, 17:11 АвтоВАЗ возобновил работу после трехнедельного отпуска Бизнес, 17:02 Госдума анонсировала заседание по вмешательству в дела России Политика, 17:00 Суд арестовал первого человека по итогам митинга 10 августа Общество, 16:57 Изменения в международных налоговых договорах — 2019 Pro, 16:56 Парк Горького вновь анонсировал фестиваль в день возможной акции протеста Общество, 16:55 СК арестовал напавшего на росгвардейцев в Тюмени мужчину Общество, 16:53
Политика ,  
0 
Зеленский уволил глав СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря

Президент Владимир Зеленский на совещании по незаконной добыче янтаря в Житомирской области поручил уволить руководителей управления СБУ в трех областях Украины. Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Кроме отставки руководителей СБУ Зеленский потребовал освободить от должности глав девяти районных отделов полиции в этих регионах.

Зампред администрации Зеленского по экономическим вопросам Алексей Гончарук пояснил, что в указанных областях «варварскими методами» массово незаконно добывается янтарь, который затем переправляется за границу. «У нас залежи вторые в мире, могли бы зарабатывать как государство на этом [янтаре] миллиарды долларов. Что взамен? <...> [Все правоохранительные органы] сотрудничают с бандитами», — отметил он и добавил, что названные Зеленским силовики должны написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Зеленский после вступления в должность президента инициировал массовые отставки в различных сферах — в частности, он уволил 11 послов Украины в 20 странах и более десятка руководителей областных администраций. Кроме того, президент сменил главу СБУ, а также потребовал ухода в отставку ряда министров.

Теги: Владимир Зеленский, СБУ, увольнение
Материалы по теме
Луценко назвал сроки подачи заявления об отставке
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах
Политика
Зеленский потребовал отставки главы фискальной службы Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter