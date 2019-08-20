В Риге выбрали нового мэра

Депутаты Рижской думы на голосовании выбрали нового мэра города. Им стал представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров, сообщает Delfi.

Бурова поддержали 35 человек из 60. Его оппонент, член партии «Для развития Латвии» Виестурс Зепс, получил поддержку 15 депутатов. Как отмечает издание, перед голосованием парламентарии на протяжении более пяти часов задавали кандидатам вопросы, причем Зепс отвечал только 15 минут. Еще 1,5 часа шли дебаты. Буров в своем выступлении отмечал, что не будет «клоном [бывшего главы города Нила] Ушакова».

Ушаков занимал должность мэра Риги с 2009 года, но ушел в отставку в конце мая после отстранения по решению министерства регионального развития Латвии из-за финансовых нарушений в работе мэрии. В июле Ушаков сообщил, что стал фигурантом уголовного дела. «Я официально получил статус подозреваемого <...> за то, что в моем кабинете в Думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков», — утверждал он и намекнул, что речь может идти о «политическом заказе».

Вместо Ушакова мэром был выбран бывший глава МВД, однопартиец Бурова Дайнис Турлайс (фракция Ушакова «Согласие» входит в коалицию с партией «Честь служить Риге» в парламенте). Однако он продержался на посту три недели, получил вотум недоверия и был отправлен в отставку.