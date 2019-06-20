Нового мэра Риги отправили в отставку спустя три недели после избрания

Избранный три недели назад на пост мэра Риги Дайнис Турлайс решением большинства депутатов Рижской думы отправлен в отставку. Об этом сообщает местный портал Delfi.

За то, чтобы Турлайс ушел, проголосовал 31 депутат из 60. За то, чтобы он продолжил работать на посту главы города — 29. В разговоре с журналистами Турлайс предположил, что так могут осознанно продвигаться внеочереные выборы, и это, по его словам, безответственно.

Теперь Рижская дума должна избрать нового мэра в течение двух месяцев. Если она этого не сделает, сейм сможет распустить ее.

Дайниса Турлайса избрали мэром Риги 30 мая. Он пришел на место Нила Ушакова, которого отстранили в апреле по решению Министерства регионального развития Латвии по подозрению в коррупции. В конце мая его избрали в Европарламент.