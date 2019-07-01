Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым по возбужденному в Латвии делу

Бывший мэр Риги Нил Ушаков получил из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) уведомление о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Об этом сам Ушаков, покинувший пост мэра Риги в мае 2019 года и избранный депутатом Европарламента, сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Я официально получил статус подозреваемого от КНАБ. Знаете за что? За то, что в моем кабинете в Думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон», — написал Ушаков.

Экс-мэр выразил удивление тем, что в его кабинете нашли «поделку из серии кружка юных любителей электроники», а также тем, что подозреваемым он стал прямо накануне начала работы в Европарламенте.

«Конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ», — с сарказмом написал Ушаков.