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Политика ,  
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Мэром Риги стал бывший глава МВД Латвии Дайнис Турлайс

Экс-глава МВД и бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Дайнис Турлайс, депутат партии «Честь служить Риге» стал мэром Риги. Об этом сообщает портал Baltijas Balss.

Турлайс был единственным кандидатом на эту должность. Однако обсуждение в Рижской думе длилось более девяти часов, так как сторонники оппозиционной партии посчитали, что новый мэр не будет исполнять свои обязанности лучше предыдущего мэра Риги — Нила Ушакова, а также настаивали на роспуске думы.

В итоге за кандидатуру Дайниса Турлайса проголосовали 32 депутата от правящей коалиции, 23 представителя оппозиционного блока отказались участвовать в голосовании. Всего Рижская дума состоит из 60 человек.

Нила Ушакова отстранили от должности мэра Риги по решению Министерства регионального развития Латвии в начале апреля из-за подозрений в коррупции. Он заявлял, что намерен обжаловать решение в суде. 

27 мая Ушакова избрали в Европарламент. 29 мая он официально покинул пост мэра Риги. Ушаков занимал эту должность с 2009 года.

Теги: Латвия, Рига, Мэр, назначение
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