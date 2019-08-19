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Экс-главу «дочки» «Газпром межрегионгаза» обвинили в хищении 1 млрд руб.

Бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Пятигорск» обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения более чем на 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным следствия, с марта 2013 года по май 2015-го гендиректор «дочки» «Газпром межрегионгаза» предоставил в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) документы с ложными сведениями.

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Они касались объемов и стоимости реализованного газа. Таким образом он незаконно возмещал налоговые выплаты на добавленную стоимость и похитил из бюджета более 1 млрд руб.

«Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме», — отметили в Генпрокуратуре. Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ направили в Пятигорский городской суд.

До 2016 года гендиректором «Газпром межрегионгаз Пятигорск» был Аркадий Деревянко. Впоследствии компанию возглавил Олег Калинкин.

В 2018 году правоохранительные органы задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, против которого возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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В январе были арестованы бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. По версии следствия, последний создал преступную группировку и причастен к хищениям газа на сумму более 30 млрд руб. В рамках дела о хищении также арестовали двоюродного брата Руслана Арашукова, который является гендиректором «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань».

Теги: «Газпром межрегионгаз», Пятигорск, мошенничество
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