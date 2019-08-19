Экс-главу «дочки» «Газпром межрегионгаза» обвинили в хищении 1 млрд руб.

Бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Пятигорск» обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения более чем на 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным следствия, с марта 2013 года по май 2015-го гендиректор «дочки» «Газпром межрегионгаза» предоставил в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) документы с ложными сведениями.

Они касались объемов и стоимости реализованного газа. Таким образом он незаконно возмещал налоговые выплаты на добавленную стоимость и похитил из бюджета более 1 млрд руб.

«Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме», — отметили в Генпрокуратуре. Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ направили в Пятигорский городской суд.