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МВД Дагестана подтвердило задержание Анастасова по делу о хищении газа
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МВД Дагестана подтвердило задержание Анастасова по делу о хищении газа
Общество, 01:11
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МВД Дагестана подтвердило задержание Анастасова по делу о хищении газа

Министерство внутренних дел по Дагестану подтвердило возбуждение уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Речь о хищении газа в особо крупном размере. В рамках расследования этого дела был задержан руководитель одной из газовых компаний Дагестана», — сказали в пресс-службе.

В региональном ГУ МВД добавили, что дело было возбуждено 13 декабря, а также, что продолжается установление и поиск соучастников. Такую же информацию в ГУ МВД предоставили агентству «РИА Новости» и добавили, что руководителя компании задержали по ст. 91 УК (основания задержания подозреваемого).

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что ущерб от хищения газа превысил 70 млн руб. «Не исключено, что в ходе расследования будут выявлены еще эпизоды, и сумма ущерба возрастет», — добавил он.

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Бизнес

Накануне источники рассказали РБК, что правоохранители задержали Владимира Анастасова в Санкт-Петербурге, после чего доставили его в Махачкалу и поместили в изолятор. В пресс-службе Газпром межрегионгаз Махачкала» РБК сообщили, что Анастасова задержали в одном из медучреждений за 20 минут до проведения плановой операции.

Источник ТАСС отмечал, что Анастасова задержали в рамках расследования трех уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), а также причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК). По его данным, должностные лица компании начислили на счета 35 абонентов долги с августа по сентябрь текущего года. При этом сообщалось об ущербе в размере 11 млн руб.

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В начале ноября источник РБК сообщал об обысках в кабинете Анастасова в здании «Газпром межрегионгаз Махачкала», что впоследствии подтвердили в компании.​ В феврале правоохранительные органы также проводили обыски в компании по делу, возбужденному в 2013 году после инвентаризации в филиале «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Теги: ГУ МВД , Дагестан , «Газпром межрегионгаз» , уголовное дело
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