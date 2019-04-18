Мутко оценил долги Северного Кавказа за газ и свет в ₽120 млрд

По словам вице-премьера Виталия Мутко, темы роста задолженности регионов Северного Кавказа падают, но общая сумма долга за электроэнергию и газ уже достигла 120 млрд руб.

Виды Грозного (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Задолженность всех потребителей газа и электроэнергии в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 120 млрд руб., заявил вице-премьер Виталий Мутко на коллегии министерства по делам Северного Кавказа, передает ТАСС.

«Сегодня по всем группам потребителей мы подросли на 8 млрд рублей, и сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это свет и газ. Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы еще раз обратить на это ваше внимание», — сообщил Мутко.

В то же время, долговая нагрузка регионов Северного Кавказа за прошлый год сократилась на 9 млрд руб. — до 74,3 млрд руб., добавил вице-премьер. По его словам, консолидированные бюджеты субъектов выросли на 11% и были исполнены с общим профицитом в 21,7 млрд руб.

Мутко подчеркнул, что некоторые регионы закончили год с дефицитом, но в целом, динамика позитивная. Одной из актуальных проблем Северного Кавказа вице-премьер считает безработицу. Он отметил, что на Северном Кавказе она выше, чем в среднем по России.