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Дело клана Арашуковых ,  
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Суд на три месяца продлил арест Рауфу, Раулю и Руслану Арашуковым

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, а также двоюродного брата Руслана Арашукова, гендиректора «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань».

Все они пробудут в СИЗО по меньшей мере до 30 сентября, сообщили РБК в пресс-службе Бассманного суда.

Политика
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Рауфа Арашукова задержали в здании Совфеда 30 января, его обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Речь идет об убийствах лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасе» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Сам Арашуков отрицает обвинения.

Фотогалерея 
Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Арашуков-старший также был задержан 30 января, следствие считает, что он создал преступную группировку и причастен к хищениям природного газа «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб. В рамках данного дела задержали и Руслана Арашукова.

Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, арест
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