Суд на три месяца продлил арест Рауфу, Раулю и Руслану Арашуковым

Суд на три месяца продлил арест Рауфу, Раулю и Руслану Арашуковым

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, а также двоюродного брата Руслана Арашукова, гендиректора «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань».

Все они пробудут в СИЗО по меньшей мере до 30 сентября, сообщили РБК в пресс-службе Бассманного суда.

Рауфа Арашукова задержали в здании Совфеда 30 января, его обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Речь идет об убийствах лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасе» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Сам Арашуков отрицает обвинения.