Депутатов Госдумы отзовут из отпусков на заседание по митингам

Депутатов Госдумы отзовут из отпусков на заседание по митингам

Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для участия в заседании комиссии, посвященной иностранному вмешательству во внутренние дела России, которым в парламенте признали призывы выходить на митинги. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы посчитали правильным, чтобы она начала работу незамедлительно», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В комиссию вошли шесть представителей «Единой России», а также по два представителя ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Володин добавил, что материалы проверки могут передать правоохранительным органам, а ее выводы прозвучат на Парламентской ассамблее ОБСЕ и ПАСЕ.

В Госдуме отметили, что на заседании комиссии пригласят иностранных журналистов и дипломатов, которых будут опрашивать по случаям призывов к участию в несогласованных акциях. Первое заседание пройдет 30 августа. Комиссию возглавит председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.