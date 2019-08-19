Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

В Госдуме создали межфракционную комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России. Отчитываться перед ней будут приглашать дипломатов из других стран и сотрудников СМИ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Главой комиссии стал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции, представитель «Единой России» Василий Пискарев.

«Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», призывы — все это говорит о вмешательстве в дела РФ. Мы этого допустить не можем. Мы посчитали правильным, чтобы комиссия начала работу незамедлительно. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить наш суверенитет», — прокомментировал решение о создании комиссии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на заседания комиссии решено приглашать не только иностранных журналистов, но и дипломатов, которые призывали к участию в несанкционированных массовых акциях или сами участвовали в их организации.

«Это также касается посольств, которые размещали информацию, работников посольств, которые участвовали в [незаконных] массовых мероприятиях, где-то в организации непосредственно этих мероприятий, раздавали методички», — сказал Володин. «Конечно, мимо таких фактов никто не пройдет», — заявил спикер Госдумы (цитата по ТАСС).