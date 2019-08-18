Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми

Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми

Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

По данным на 08:30 (06:30 мск), всего были госпитализированы 32 человека. Девять детей находятся в состоянии средней степени тяжести, у восьми взрослых тяжелое состояние. В настоящее время пациенты находятся в пермской Краевой детской клинической больнице, горбольницах № 4 и № 6, Пермской краевой клинической больнице и больнице им. Гринберга.

В субботу, 17 августа, около 17:00 (15.00 мск), на улице Новогайвинской в Перми водитель маршрута № 53 въехал в бетонную стену, не справившись с управлением. В автобусе на момент аварии находились 59 человек. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, одна женщина погибла.

В пресс-службе мэрии РБК-Пермь сообщали, что маршрут № 53 обслуживает ООО «Дизель». В прокуратуре ТАСС подтвердили, что по итогам проверки в 2018 году компания нарушала технику безопасности. По данным администрации города, причиной аварии могла стать в том числе неисправность транспортного средства.