Сигнализация о пожаре сработала в ТЦ «Океания» в Москве

Сигнализация о пожаре сработала в ТЦ «Океания» в Москве

В Москве в торговом центре «Океания» на Кутузовском проспекте сработала пожарная сигнализация, сообщил РБК очевидец. По его словам, в здании прозвучала сирена, затем по громкой связи людей попросили немедленно покинуть торговый центр по техническим причинам.

Об эвакуации в «Океании» также сообщил Telegram-канал «Московские новости».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что в ТЦ «Океания» сработала пожарная сигнализация. «Сработала пожарная сигнализация, подразделения на месте, идет проверка, но эвакуации нет, [ТЦ] работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

В апреле в торгово-развлекательном центре «Океания» на западе Москвы прорвало аквариум объемом 1 млн л и высотой 24 м. Очевидцы в соцсетях публиковали фотографии и видео с места происшествия. На записях было видно, что в конструкции аквариума образовалась течь и вода затапливает помещение.