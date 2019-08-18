Сигнализация о пожаре сработала в ТЦ «Океания» в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,07 65,83 EUR Нал. 74,29 73,00 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 417,00 +186,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
Сигнализация о пожаре сработала в ТЦ «Океания» в Москве Общество, 17:40 Гибралтар отказался задержать иранский танкер по требованию США Политика, 17:31 В Грузии спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба Общество, 17:24 Тренер «Зенита» Семак извинился за попадание в эфир оскорбления судьи Спорт, 17:11 В Москве прокопали второй участок Большой кольцевой линии метро Общество, 16:53 Трамп заявил о достижении «нового дна» в истории журналистики Общество, 16:44 В Москве эвакуировали торговый центр «Пятая авеню» Общество, 16:16 Будущий спикер Рады счел недостаточной зарплату депутатов Политика, 16:11 Предполагаемый убийца семьи под Ульяновском оставил предсмертную записку Общество, 16:04 У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов Общество, 15:36 Супруга президента Франции вывихнула плечо во время прогулки на лодке Общество, 15:33 Специалисты начали демонтаж аварийно севшего в поле под Жуковским А321 Общество, 15:14 В Самаре загорелось мазутное озеро Общество, 15:11 Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд Общество, 14:49
Общество ,  
0 
Сигнализация о пожаре сработала в ТЦ «Океания» в Москве

В Москве в торговом центре «Океания» на Кутузовском проспекте сработала пожарная сигнализация, сообщил РБК очевидец. По его словам, в здании прозвучала сирена, затем по громкой связи людей попросили немедленно покинуть торговый центр по техническим причинам.

Об эвакуации в «Океании» также сообщил Telegram-канал «Московские новости».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что в ТЦ «Океания» сработала пожарная сигнализация. «Сработала пожарная сигнализация, подразделения на месте, идет проверка, но эвакуации нет, [ТЦ] работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Общество
Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве

В апреле в торгово-развлекательном центре «Океания» на западе Москвы прорвало аквариум объемом 1 млн л и высотой 24 м. Очевидцы в соцсетях публиковали фотографии и видео с места происшествия. На записях было видно, что в конструкции аквариума образовалась течь и вода затапливает помещение.

В июле в «Океании» также проводили эвакуацию из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. По данным экстренных служб, из здания вывели около 5 тыс. человек, пожарная сигнализация сработала во время приготовления пищи в кафе на четвертом этаже.

Теги: эвакуация, торговый центр
Материалы по теме
В Москве эвакуировали торговый центр «Пятая авеню»
Общество
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter