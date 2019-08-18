В Москве эвакуировали торговый центр «Пятая авеню»

В Москве провели эвакуацию торгово-развлекательного центра «Пятая авеню», расположенного неподалеку от станции «Октябрьское поле», передает корреспондент РБК.
Объявление с просьбой покинуть здание было передано по громкой связи.
Эвакуация длилась 5–10 минут. Сейчас по громкой связи сотрудник ТЦ передает сообщение с просьбой сохранять спокойствие.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК пояснили, что сотрудники МЧС не принимали участия в эвакуации ТЦ «Пятая авеню». «По этому адресу у нас не проходило ничего», — добавили в пресс-службе.