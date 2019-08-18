В Москве эвакуировали торговый центр «Пятая авеню»

ТЦ «Пятая авеню» расположен в районе Щукино на северо-западе Москвы по адресу: ул. Маршала Бирюзова, 32. По данным СМИ, торговый центр уже эвакуировали в ноябре прошлого года из-за возгорания. Тогда в здании загорелась урна.

6 августа около 5 тыс. человек, включая 100 детей, эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании.