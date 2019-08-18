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В Москве эвакуировали торговый центр «Пятая авеню»

В Москве провели эвакуацию торгово-развлекательного центра «Пятая авеню», расположенного неподалеку от станции «Октябрьское поле», передает корреспондент РБК.

Объявление с просьбой покинуть здание было передано по громкой связи.

Эвакуация длилась 5–10 минут. Сейчас по громкой связи сотрудник ТЦ передает сообщение с просьбой сохранять спокойствие.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК пояснили, что сотрудники МЧС не принимали участия в эвакуации ТЦ «Пятая авеню». «По этому адресу у нас не проходило ничего», — добавили в пресс-службе.

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Из ТЦ «Мега Белая Дача» эвакуировали 5 тыс. человек из-за угрозы взрыва

ТЦ «Пятая авеню» расположен в районе Щукино на северо-западе Москвы по адресу: ул. Маршала Бирюзова, 32. По данным СМИ, торговый центр уже эвакуировали в ноябре прошлого года из-за возгорания. Тогда в здании загорелась урна.

6 августа около 5 тыс. человек, включая 100 детей, эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании.

Теги: торговый центр, эвакуация, новости РБК
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