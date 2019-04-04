Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве

Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве

Аквариум высотой 24 м расположен в торговом центре на Кутузовском проспекте. В конструкции аквариума образовалась течь, и вода затапливает помещение

В торгово-развлекательном центре «Океания» на Кутузовском проспекте на западе Москвы произошел прорыв аквариума. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, опубликовав фотографии и видео с места происшествия.

https://www.instagram.com/p/Bv0yfdiBAXm/

На кадрах видно, что в конструкции аквариума высотой 24 м образовалась течь и вода затапливает помещение.

https://www.instagram.com/p/Bv1BfN5Dudu/

В самом ТРЦ пока ситуацию не комментировали, но в комментариях к публикациям пользователей в Instagram есть ответ с аккаунта «Океании»: «Друзья! На данный момент аквариум официально не открыт, работы продолжаются: ) Как только будет известна точная дата открытия, мы опубликуем новость в нашем аккаунте». По информации на сайте ТРЦ, в ноябре прошлого года в аквариуме начались плановые технические работы. О работах объявлялось также в мае 2018 года.