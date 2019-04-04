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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве
Аквариум высотой 24 м расположен в торговом центре на Кутузовском проспекте. В конструкции аквариума образовалась течь, и вода затапливает помещение

В торгово-развлекательном центре «Океания» на Кутузовском проспекте на западе Москвы произошел прорыв аквариума. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, опубликовав фотографии и видео с места происшествия.

https://www.instagram.com/p/Bv0yfdiBAXm/

На кадрах видно, что в конструкции аквариума высотой 24 м образовалась течь и вода затапливает помещение.

https://www.instagram.com/p/Bv1BfN5Dudu/

В самом ТРЦ пока ситуацию не комментировали, но в комментариях к публикациям пользователей в Instagram есть ответ с аккаунта «Океании»: «Друзья! На данный момент аквариум официально не открыт, работы продолжаются: ) Как только будет известна точная дата открытия, мы опубликуем новость в нашем аккаунте». По информации на сайте ТРЦ, в ноябре прошлого года в аквариуме начались плановые технические работы. О работах объявлялось также в мае 2018 года.

РБК направил запрос в пресс-службу ТРЦ «Океания».

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы, в аквариуме «незначительная трещина, вода стекает струйкой вниз по стеклу». По словам собеседника агентства, угрозы для посетителей центра нет.

«Не поступало обращений [о прорыве аквариума]», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции. По ее данным, это самый высокий в мире цилиндрический аквариум с экскурсионным лифтом внутри, он был построен американской компанией ICM.

Посетителям видна часть аквариума, которая проходит с первого по четвертый этажи ТРЦ, на минус первом этаже расположены технические помещения и системы жизнеобеспечения конструкции.

РБК направил запрос в компанию «Аква Лого Инжиниринг».

Автор: Маргарита Девяткина
При участии: Екатерина Костина
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