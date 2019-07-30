В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ТЦ.

«Открытого огня нет. Сработали системы улавливания дыма из-за того, что один из арендаторов готовил еду на плите и пролил большое количество масла, образовалось задымление, дым попал в детекторы и сработала эвакуация», — рассказали в пресс-службе.

Люди покинули «Авиапарк» за 4 минуты, их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнил представитель ТЦ. «Сейчас проводится проверка и люди уже запускаются обратно», — добавил он.

Собеседник также отметил, что на улице в настоящее время находятся приблизительно 500 человек. «Но при этом, надо понимать, что у нас около 2 тыс. сотрудников, которое также были эвакуированы», — сказал он.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил, что задымление наблюдалось на четвертом этаже в зоне фуд-корта.