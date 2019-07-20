В Москве эвакуировали ТРЦ «Океания»

В Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр «Океания» на Кутузовском проспекте. Об этом РБК сообщил представитель ТРЦ.

«У нас проводилась эвакуация, но минут на пять», — отметили в «Океании».

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили поступивший вызов из ТРЦ. «Там было ложное срабатывание пожарной сигнализации», — уточнили в управлении.

Источник в экстренных службах рассказал «РИА Новости», что всего из здания вывели около 5 тыс. человек. По его словам, пожарная сигнализация сработала во время приготовления пищи в кафе на четвертом этаже.



