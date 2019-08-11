В Гонконге во время акции протеста произошли столкновения с полицией

В Гонконге во время акции протеста произошли столкновения с полицией

Более 1 тыс. человек участвуют в воскресенье в акциях протеста в районе Шам Шуй Гонконга, а также в квартале Козуэй-бэй. Об этом пишет South China Morning Post.

По состоянию на 21:30 (16:30 мск) в ходе столкновений с полицией девять человек получили ранения. Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ, в том числе на нескольких станциях метро.

Сами демонстранты бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, в результате чего один сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован с ожогами лица.

Аналогичные акции протеста состоялись в Гонконге в субботу однако масштабных беспорядков не было. По данным полиции, в ходе митинга 10 августа были задержаны как минимум 16 радикально настроенных демонстрантов.

Протестные акции начались в Гонконге в начале июня. Их участники выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые могут позволить отправлять граждан в материковый Китай. Первая многотысячная акция протеста состоялась 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга, и с тех пор акции проходят регулярно.