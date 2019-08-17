Власти Перми назвали предварительные причины ДТП с маршруткой

По предварительным данным, авария с участием маршрутного автобуса в Перми произошла из-за технической неисправности. Об этом РБК сообщили в городской администрации.

Департамент дорог и транспорта начал проверку и запросил у перевозчика, ООО «Дизель», объяснительные и видеоматериалы. До окончания расследования произошедшего глава Перми Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах.

Авария произошла в Орджоникидзевском районе, возле автобусной остановки «Лесозавод». Водитель не справился с управлением и врезался в бетонную стену.

Как сообщили РБК в пресс-службе краевого минздрава, в результате ДТП погиб один человек, госпитализированы 32 пассажира, в том числе десять детей. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.