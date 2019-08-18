Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в многоэтажках

Внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил запретить продажу алкоголя в магазинах, открытых в многоквартирных домах. Об этом пишет «Парламентская газета».

По его словам, алкоголь должен продаваться в специальных алкомаркетах в удалении от жилых районов. В маленьких городах и сельской местности предлагается ввести ограничения по времени. В качестве примера эксперт привел опыт Чечни, где часы продажи спиртного сократили до минимума.

Брюн отметил, что у продажи алкоголя в жилых районах есть социальные последствия. «Во дворах играют дети, они смотрят на поведение взрослых и начинают повторять стереотип», — сказал он.

Кроме того, в экспертном сообществе Минздрава надеются на поддержку предложения ведомства о повышении до 21 года возраста, с которого можно покупать алкоголь.