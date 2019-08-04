Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

В 2018 году в столице поставили на учет 2,8 тыс. человек, почти столько же — в Московской области.

В пятерке лидеров также оказались Пермский край и Челябинская область (по 2,4 тыс. человек), а также Башкортостан (2,2 тыс.). Немного меньше случаев в Свердловской области и Алтайском крае: 2,1 тыс. и 2 тыс. человек соответственно.

Наименьшее количество впервые выявленных случаев психических расстройств, в том числе синдрома зависимости от алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии (только один пациент), Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80 пациентов), а также Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103).