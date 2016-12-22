Белый дом сообщил о намерении Трампа вновь баллотироваться в президенты

Дональд Трамп «абсолютно точно» в 2020 году будет участвовать в президентской гонке в США, заявили в Белом доме. Ранее он согласно опросам ABC News и The Washington Post стал самым непопулярным главой Штатов за последние 70 лет

Дональд Трамп (Фото: Jim Loscalzo / Consolidated / dpa / Global Look Press)

Нынешний президент США Дональд Трамп в 2020 году собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Соединенных Штатов. Об этом в ходе брифинга журналистам рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте администрации президента США.

«Абсолютно точно он [Трамп] вновь будет участвовать в президентской гонке», — заявил Гидли, подчеркнув, что соперникам нынешнего американского лидера придется столкнуться с «рекордными достижениями» Трампа, которых тот сумел добиться «в рекордные сроки». В качестве успехов главы США Гидли назвал «экономическую сферу», в частности «создание новых рабочих мест [в США], историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы», а также «абсолютное истребление» в Ираке и Сирии представителей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Белого дома прокомментировал возможное участие в президентских выборах 2020 года в США американской телеведущей Опры Уинфри (она допускала это еще в марте прошлого года). «Мы в данный момент приветствуем всех желающих [принять участие в выборах]», — отметил Гидли.

​Трамп одержал победу на выборах в США в ноябре 2016 года. В должность президента Соединенных Штатов он вступил 20 января прошлого года. Однако первый год его правления был отмечен рекордно низкими рейтингами. Нового минимального значения этот показатель достиг 8 декабря. Тогда рейтинг популярности Трампа согласно исследованию аналитического Pew Research Center упал до 32%. До этого, осенью, аналитики ABC News и The Washington Post, основываясь на результатах проведенного ими опроса, назвали Трампа самым непопулярным президентом США за последние 70 лет (одобрение его деятельности тогда выразили 36% американцев). Противоположную точку зрения высказали 58% респондентов, еще 48% опрошенных заявили, что «категорически» против Трампа.

Сам американский лидер, комментируя рекордное падение доверия к нему, заявлял: «Опросы, проведенные The Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании». «Хотя результат почти 40% не так уж и плох для нынешней ситуации!» — отмечал также политик.