Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,02 -0,30 EUR Бирж. 71,70 -0,46 Brent 62,45 +1,26% USD Нал. 64,81 63,15 EUR Нал. 72,57 70,88 USD ЦБ 64,34 +0,02 EUR ЦБ 72,23 +0,12 EUR/USD 1,1197 -0,0019 BTC/USD Бирж. 9 158,40 +63,89 IMOEX 2 761,69 +1,00% RTSI 1 359,23 +1,37% DJIA 26 465,54 +1,35% Nasdaq 7 953,88 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Facebook $245 (+31,25%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Facebook $245 (+31,25%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 64,34 (+0,02) Quote, 18 июн, 12:31
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 72,23 (+0,12) Quote, 18 июн, 12:31
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения Общество, 04:47 Рапиристка Дериглазова проиграла в финале чемпионата Европы по фехтованию Спорт, 04:27 Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом» Общество, 04:09 Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании Политика, 04:02 В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд Общество, 03:36 В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Общество, 03:30 В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек Общество, 03:14 Гол форварда «Локомотива» помог Перу обыграть Боливию на Кубке Америки Спорт, 02:58 Волкер заявил о неготовности России решить конфликт в Донбассе Политика, 02:27 Платини освободили из-под стражи Спорт, 02:18 «Милан» попросил об исключении из предстоящего розыгрыша Лиги Европы Спорт, 01:52 Небензя заявил об искажении некоторыми странами Запада информации о Сирии Политика, 01:48 Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Общество, 01:24 Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University Общество, 00:54
Политика ,  
0 
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении выдвигаться на второй срок. Он также указал, что 2016 год был определяющим в истории США
Дональд Трамп (Фото: Charlie Neibergall / AP)

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2020 года. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида).

«Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — сказал Трамп. Он также призвал американцев приходить на выборы 3 ноября 2020 года, чтобы «покончить с этой коррумпированной системой».

Сторонники Трампа восприняли его приезд с энтузиазмом: некоторые из них заняли очередь для покупки билетов на выступление президента еще за 40 часов до начала, сообщало издание Orlando Sentinel. Хотя арена, на которой выступал Трамп, вмещала лишь 25 тыс. человек, он получил заявки от 100 тыс. сторонников, написал президент в Twitter. В преддверии приезда Трампа в Орландо были перекрыты дороги.

Решение Трампа объявить о выдвижении именно во Орландо не случайно, пишет The Wall Street Journal. Из всех «колеблющихся штатов», где он победил в 2016-м году, его преимущество во Флориде было самым внушительным, и теперь президент хочет повторить такой успех. В 2016-м Трамп во Флориде победил главного соперника — демократа Хиллари Клинтон с разрывом более, чем в 1 млн голосов.

Кроме того, Трамп испытывает к штату Флорида личную симпатию, отмечает Politico. В южной части Флориды находится его гольф-клуб, с начала президентства он провел там более 100 дней — дольше, чем в любом другом штате. «Де-факто, Флорида — это дом президента», — рассказала в интервью Politcio глава предвыборного штаба Трампа во Флориде во время президентских выборов 2016 года Сьюзи Уайлс, которая является действующей советницей президента.

Решение Трампа анонсировать выдвижение сейчас вполне закономерно, сказал РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Кандидаты обычно заявляют о намерении участвовать в президентской гонке именно летом — примерно за полгода до начала сезона праймериз», — пояснил он. Как правило действующие президенты не сталкиваются с конкуренцией со стороны своих соратников и автоматически становятся кандидатами. Исключением был лишь 14-й президент США — демократ Франклин Пирс (он победил на выборах в 1852 году, но партия не поддержала его участие в кампании через четыре года из-за его мер в поддержку рабовладельцев).

В Республиканской партии все еще не сложился консенсус относительно Трампа, и некоторые его соратники хотели бы бросить действующему президенту вызов, отмечает Гарбузов. Однако проблема в том, что на сегодня у противников Трампа в партии нет достойного кандидата, который мог бы победить его на праймериз. Поэтому, рассуждает аналитик, в конечном счете у хозяина Белого дома есть высокие шансы стать кандидатом от партии на следующих выборах без какого-либо сопротивления. «Трамп сумел оседлать партию и подчинить ее себе. Это по-своему уникальное явление, когда когда человек со стороны увел из-под носа республиканских элит их же собственную партию», — говорит Гарбузов.

Каковы шансы Трампа на переизбрание

Эксперты называют три фактора, способные повлиять на шансы Дональда Трампа второй раз победить на выборах президента. Первый и главный из них — экономика, говорит Гарбузов: «В американской экономике установилась положительная динамика, и если она сохранится до следующего года, то, у Трампа будут очень высокие шансы на переизбрание». При этом сохранение такой положительной динамики не гарантировано, а в случае ухудшения ситуации президент может столкнуться с неприятностями, уточнил Гарбузов.

Экономика США демонстрирует непрерывный рост с июня 2009 года — самый продолжительный в истории. Предыдущий рекорд был поставлен, когда американская экономика росла с марта 1991 года по март 2001-го, следует из обзора Deutsche Bank (есть в распоряжении РБК). В мае показатель безработицы в США опустился до отметки 3,6% — самый низкий показатель с 1969 года. С января 2017 года, когда Трамп занял пост президента, в США было создано почти 500 тыс. рабочих мест. Согласно прогнозам банка JP Morgan, существует 45%-ный шанс, что в ближайшие 12 месяцев в США произойдет рецессия. При этом в начале 2018 года банк указывал, что шансы замедления экономического роста равны 20%. Повышение рисков рецессии аналитики банка связали в частности с вызванной торговыми войнами США неопределенностью, которая негативно влияет на активность американских компаний. Другой опасностью является замедление роста глобальной экономики, отмечают в JP Morgan.

Второй фактор — личные качества самого Трампа. По словам Валерия Гарбузова, действующий президент зарекомендовал себя как очень успешный вдохновитель электората: «Харизма и манера поведения Трампа блокируют сильные качества его соперников, а политиков, способных противостоять ему, пока не появилось ни у одной из партий».

То, что Трамп способен мобилизовать своей ключевой электорат, отмечают и его соперники. «Он [Трамп] способен «расшевелить» избирателей и мотивировать их [к голосованию]», — сказал WSJ бывший сенатор-демократ Бил Нельсон. Советники предвыборного штаба Трампа делают ставку на максимальную мобилизацию его ключевого электората, привлечение избирателей, симпатизирующих демократам, — второстепенная задача, пишет WSJ со ссылкой на приближенных Трампа.

Наконец, роль будут играть и внешнеполитические факторы. По словам Гарбузова, Демократическая партия и оппоненты Трампа продолжат обвинять президента в том, что его победе на прошлых выборах способствовала кампания России по вмешательству в выборы, и что сам президент связан с Москвой. «Однако не думаю, что этот фактор станет доминирующим или как-то серьезно навредит шансам Трампа. Главные темы для американцев — это экономика и, наверное, миграция», — констатировал Гарбузов. По данным опроса FoxNews, 50% американцев считают, что команда Трампа координировала свои действия с Россией на выборах в 2016 году, 44% так не думают.

Фактор «российского вмешательства» может играть как на руку Трампу, так и против него, считает профессор политических наук Маркетского Университета Джулиа Азари. С одной стороны, отмечает она, демократы будут продолжать давить на Трампа, и это может подорвать доверие к нему со стороны некоторых избирателей. С другой, — атаки противников президента могут еще сильнее сплотить вокруг него коалицию избирателей республиканцев, которая считает, что нападки ничем не подкреплены, полагает эксперт.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Республиканская партия
Материалы по теме
Трамп анонсировал высылку из страны миллионов мигрантов
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве
Политика
Песков допустил обсуждение темы кибератак на встрече Путина и Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter