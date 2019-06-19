Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании

Решение Трампа анонсировать выдвижение сейчас вполне закономерно, сказал РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Кандидаты обычно заявляют о намерении участвовать в президентской гонке именно летом — примерно за полгода до начала сезона праймериз», — пояснил он. Как правило действующие президенты не сталкиваются с конкуренцией со стороны своих соратников и автоматически становятся кандидатами. Исключением был лишь 14-й президент США — демократ Франклин Пирс (он победил на выборах в 1852 году, но партия не поддержала его участие в кампании через четыре года из-за его мер в поддержку рабовладельцев).

В Республиканской партии все еще не сложился консенсус относительно Трампа, и некоторые его соратники хотели бы бросить действующему президенту вызов, отмечает Гарбузов. Однако проблема в том, что на сегодня у противников Трампа в партии нет достойного кандидата, который мог бы победить его на праймериз. Поэтому, рассуждает аналитик, в конечном счете у хозяина Белого дома есть высокие шансы стать кандидатом от партии на следующих выборах без какого-либо сопротивления. «Трамп сумел оседлать партию и подчинить ее себе. Это по-своему уникальное явление, когда когда человек со стороны увел из-под носа республиканских элит их же собственную партию», — говорит Гарбузов.

Каковы шансы Трампа на переизбрание

Эксперты называют три фактора, способные повлиять на шансы Дональда Трампа второй раз победить на выборах президента. Первый и главный из них — экономика, говорит Гарбузов: «В американской экономике установилась положительная динамика, и если она сохранится до следующего года, то, у Трампа будут очень высокие шансы на переизбрание». При этом сохранение такой положительной динамики не гарантировано, а в случае ухудшения ситуации президент может столкнуться с неприятностями, уточнил Гарбузов.

Экономика США демонстрирует непрерывный рост с июня 2009 года — самый продолжительный в истории. Предыдущий рекорд был поставлен, когда американская экономика росла с марта 1991 года по март 2001-го, следует из обзора Deutsche Bank (есть в распоряжении РБК). В мае показатель безработицы в США опустился до отметки 3,6% — самый низкий показатель с 1969 года. С января 2017 года, когда Трамп занял пост президента, в США было создано почти 500 тыс. рабочих мест. Согласно прогнозам банка JP Morgan, существует 45%-ный шанс, что в ближайшие 12 месяцев в США произойдет рецессия. При этом в начале 2018 года банк указывал, что шансы замедления экономического роста равны 20%. Повышение рисков рецессии аналитики банка связали в частности с вызванной торговыми войнами США неопределенностью, которая негативно влияет на активность американских компаний. Другой опасностью является замедление роста глобальной экономики, отмечают в JP Morgan.

Второй фактор — личные качества самого Трампа. По словам Валерия Гарбузова, действующий президент зарекомендовал себя как очень успешный вдохновитель электората: «Харизма и манера поведения Трампа блокируют сильные качества его соперников, а политиков, способных противостоять ему, пока не появилось ни у одной из партий».

То, что Трамп способен мобилизовать своей ключевой электорат, отмечают и его соперники. «Он [Трамп] способен «расшевелить» избирателей и мотивировать их [к голосованию]», — сказал WSJ бывший сенатор-демократ Бил Нельсон. Советники предвыборного штаба Трампа делают ставку на максимальную мобилизацию его ключевого электората, привлечение избирателей, симпатизирующих демократам, — второстепенная задача, пишет WSJ со ссылкой на приближенных Трампа.

Наконец, роль будут играть и внешнеполитические факторы. По словам Гарбузова, Демократическая партия и оппоненты Трампа продолжат обвинять президента в том, что его победе на прошлых выборах способствовала кампания России по вмешательству в выборы, и что сам президент связан с Москвой. «Однако не думаю, что этот фактор станет доминирующим или как-то серьезно навредит шансам Трампа. Главные темы для американцев — это экономика и, наверное, миграция», — констатировал Гарбузов. По данным опроса FoxNews, 50% американцев считают, что команда Трампа координировала свои действия с Россией на выборах в 2016 году, 44% так не думают.

Фактор «российского вмешательства» может играть как на руку Трампу, так и против него, считает профессор политических наук Маркетского Университета Джулиа Азари. С одной стороны, отмечает она, демократы будут продолжать давить на Трампа, и это может подорвать доверие к нему со стороны некоторых избирателей. С другой, — атаки противников президента могут еще сильнее сплотить вокруг него коалицию избирателей республиканцев, которая считает, что нападки ничем не подкреплены, полагает эксперт.