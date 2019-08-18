В Одессе задержали владельца отеля после гибели девяти человек при пожаре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,03 64,67 EUR Нал. 74,72 72,33 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 198,00 -173,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
В Одессе задержали владельца отеля после гибели девяти человек при пожаре Общество, 01:20 Дзюба назвал позором работу бригады арбитров в матче с «Ахматом» Спорт, 01:07 Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю Общество, 00:52 На праздновании свадьбы в Кабуле при взрыве пострадали 20 человек Общество, 00:38 Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма Общество, 00:12 «Монако» Головина потерпел второе подряд разгромное поражение в Лиге 1 Спорт, 00:05 В Тбилиси перекроют центр города из-за съемок фильма «Форсаж-9» Общество, 17 авг, 23:41 Арбитр не удалил с поля получившего две желтые карточки игрока «Зенита» Спорт, 17 авг, 23:17 После ДТП с маршруткой в Перми завели уголовное дело Общество, 17 авг, 22:53 В Кузбассе из шахты эвакуировали 43 горняков из-за пожара Общество, 17 авг, 22:38 Израиль перехватил две запущенные из сектора Газа ракеты Политика, 17 авг, 22:12 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 17 авг, 21:42 «Зенит» впервые в сезоне не забил ни одного гола в матче РПЛ Спорт, 17 авг, 21:40 Рядом с Крымом заметили беспилотник ВВС США Политика, 17 авг, 21:33
Общество ,  
0 
В Одессе задержали владельца отеля после гибели девяти человек при пожаре

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе владельца отеля «Токио Стар» Вадима Черного, где накануне при пожаре погибли девять человек. Об этом сообщается на странице прокуратуры Одесской области Украины в Facebook.

Отмечается, что Черного задержали в порядке ст. 208 уголовно-процессуального кодекса Украины («Задержание уполномоченным должностным лицом»).

В настоящее время прокуратура готовит в отношении Черного подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшего гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Пожар в гостинице «Токио Стар» на площади 1 тыс. кв. м. произошел в ночь на субботу, 17 августа. В результате погибли восемь человек, еще десять человек пострадали. Возгорание удалось ликвидировать через три часа. Позже сообщили о девятой жертве, погибшей в результате пожара.

В полиции назвали ряд версий причин пожара. Среди возможных — поджог для сокрытия возможного убийства, нарушение правил пожарной безопасности неосторожное использование огня посетителями. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проследить за расследованием пожара и наказать владельца отеля.

Теги: Одесса, гостиница, пожар
Материалы по теме
Полиция допустила поджог отеля в Одессе для сокрытия убийства
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter