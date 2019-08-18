В Одессе задержали владельца отеля после гибели девяти человек при пожаре

В Одессе задержали владельца отеля после гибели девяти человек при пожаре

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе владельца отеля «Токио Стар» Вадима Черного, где накануне при пожаре погибли девять человек. Об этом сообщается на странице прокуратуры Одесской области Украины в Facebook.

Отмечается, что Черного задержали в порядке ст. 208 уголовно-процессуального кодекса Украины («Задержание уполномоченным должностным лицом»).

В настоящее время прокуратура готовит в отношении Черного подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшего гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Пожар в гостинице «Токио Стар» на площади 1 тыс. кв. м. произошел в ночь на субботу, 17 августа. В результате погибли восемь человек, еще десять человек пострадали. Возгорание удалось ликвидировать через три часа. Позже сообщили о девятой жертве, погибшей в результате пожара.

В полиции назвали ряд версий причин пожара. Среди возможных — поджог для сокрытия возможного убийства, нарушение правил пожарной безопасности неосторожное использование огня посетителями. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проследить за расследованием пожара и наказать владельца отеля.