Полиция допустила поджог отеля в Одессе для сокрытия убийства

Нацполиция рассматривает три версии возникновения пожара в отеле Одессы, в котором погибли восемь человек. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления ведомства по области Олег Бех, передает телеканал «112 Украина».

Первая версия — поджог для сокрытия возможного убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня посетителями. Бех отметил, что четверо погибших были обнаружены в коридоре отеля, один человек — у входа в здание, еще трое — в номерах.

В ночь на 17 августа в гостинице «Токио Стар» в Одессе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. км. Помимо восьми погибших еще десять человек пострадали. Издание Odessa Online со ссылкой на постояльцев писало, что возгорание началось в прачечной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лично проследить за расследованием пожара и пообещал наказать владельца отеля.