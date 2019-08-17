В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар начался в 1:34 (время совпадает с московским), в 4:32 его удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Причины пожара не указываются.

Запись в facebook пользователя ДСНС України

Odessa Online уточняет, что, по словам постояльцев, пожар начался в прачечной отеля. Люди были эвакуированы.