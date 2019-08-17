Число жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

На месте пожара в отеле «Токио Стар» в Одессе нашли тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Таким образом, число жертв увеличилось до девяти.

По данным ведомства, всего в отеле в момент происшествия находились около 200 постояльцев. Десять человек пострадали, девять из них госпитализировали.

Пожар в отеле произошел в ночь на 17 августа, его площадь достигала 1 тыс. кв м. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что возгорание началось в прачечной. Полиция рассматривает три версии произошедшего: поджог для сокрытия возможного убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.

МВД Украины возбудило уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Кроме того, украинское госбюро расследований завело дело о халатности в отношении сотрудников ГСЧС за ненадлежащее исполнение обязанностей.