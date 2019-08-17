Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшего в Одессе отеля

Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично проследить за расследованием пожара в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек и еще десять пострадали. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, ответственность за произошедшее понесут не только непосредственные виновники пожара, но и владелец отеля Вадим Черный.

Четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии, заявил президент Украины. «И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни», — добавил Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей и сотрудников полиции.