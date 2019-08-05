В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

Согласно сообщению из-за забастовки в настоящий момент используется только одна взлетно-посадочная полоса вместо двух. Нарушена работа стоек регистрации, также есть проблемы с движением аэроэкспресса.

Администрация аэропорта рекомендовала пассажирам проверять последнюю информацию о рейсах у своих авиаперевозчиков, прежде чем отправляться в место вылета.

По данным радиостанции, забастовки также повлияли на работу метро Гонконга. В городе нарушено движение автомобилей: часть туннелей и дорожных полос заблокирована.