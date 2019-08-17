В Сочи после ливня вода в четырех реках поднялась до опасного уровня

В Сочи после ливня вода в четырех реках поднялась до опасного уровня

В Сочи уровень воды в четырех реках поднялся до опасных отметок после сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, передает ТАСС.

«Наблюдается подъем уровня [воды] рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста», — сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что реки не выходили из берегов и домовладения не подтопило. На улицах Азовской, Несебрской и на участке дороги в селе Веселое сотрудники МЧС с помощью техники откачивают воду с низменных участков.

Синоптики предупредили о предстоящих грозах и граде в Сочи после залповых ливней. В Гидрометцентре добавили, что непогода прекратится к 20 августа. Жители города разместили в соцсети видеозаписи с затопленных улиц.

В пятницу, 16 августа, региональное управление МЧС предупредило о сильных дождях и риске наводнения и схода селей в Сочи. Власти города сообщили о возможной эвакуации жителей из опасных районов. На следующий день спасатели вновь объявили штормовое предупреждение, сообщив о вероятности формирования смерчей в черноморской акватории от Анапы до поселка Магри.