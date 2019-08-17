Жителям Сочи после залповых ливней пообещали грозы и град

В некоторых районах Сочи 18 августа утром и днем ожидаются ливни с грозами и градом, сообщила РБК ведущий синоптик Краснодарского краевого гидрометцентра Тамара Коваленко.

«Мы ожидаем на завтрашний день еще кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах — сильные с грозами и градом. Я думаю, [угрозы] нет, потому что процесс будет локальный. 19 августа осадки будут прекращаться, днем их, скорее всего, не будет. 20 августа вероятнее всего вообще без осадков», — сообщила она.

При этом Коваленко отметила, что среднемесячные нормы из-за осадков не были превышены. «У нас очень сильные осадки были в основном только в Туапсинском районе и Апшеронском. Осадки с этим фронтальным разделом, который у нас проходил ночью и утром, уже закончились. Эти осадки были такими интенсивными, потому что накануне у нас был контраст температур: очень тепло, и холодная воздушная масса заходила», — сказала синоптик, добавив, что сейчас подобных значительных контрастов нет.

Ранее жители Сочи разместили в соцсети кадры, на которых видно затопление ряда улиц и подземных переходов. В частности, сообщалось о затоплении части федеральной дороги в Лоо и Вардане и ряда развязок Курортного моста.