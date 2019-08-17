МЧС предупредило о возникновении смерчей неподалеку от Сочи

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Сочи. Как сообщается на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю, 17 и 18 августа в городе пройдет ливень с грозой, градом и шквалистым ветров до 20-22 м/с. Кроме того, на акваториях Черного моря от Анапы до поселка Магри имеется опасность формирование смерчей.

При наводнении в ведомстве рекомендовали как можно быстрее занять безопасное возвышенное место, эвакуироваться необходимо по воде с помощью подручных средств. До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий.

Ранее в администрации Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей. В частности, глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря у рек, а также проинформировать всех граждан об угрозе подъема воды.

В июле прошлого года в Адлерском районе Сочи из-за сильного ливня произошло подтопление участка федеральной трассы Джубга — Сочи. Тогда вода доходила по пояс, объемы ливневых вод в десятки раз превосходили расчетные параметры систем водоотведения.