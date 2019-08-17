Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

В администрации говорят, что непогода не сказалась на работе системы жизнеобеспечения города. На территории Сочи действуют два экстренных предупреждения, сохраняется опасность формирования смерчей.

Наводнение в Сочи в 2015 году (Фото: ТАСС / ТАСС)

Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе городской администрации.

«За прошедшую ночь на курорте единовременно выпало более 70 мм осадков. Продолжает действовать экстренное предупреждение по выпадению осадков и формированию смерчей. Вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей малого объема в горной зоне сохраняется», — заявил представитель администрации.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» размещают в группах информацию о затоплении подземных переходов и участков улиц в ряде районов. Горожане сообщают о затоплениях участков федеральной трассы в Лоо и Вардане и нескольких развязок Курортного моста. На улице Наватинской центрального района из ливневой канализации бил водяной фонтан.

Как сообщили в МЧС, заявок о подтоплениях не поступало. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности, заявок о представляющих угрозу подтопленных территориях не поступало. «Вода приходит на дорогу, c дороги стекает, либо уходит в ливневку, либо уходит дальше», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю на вопрос РБК о возможных подтоплениях автодорог.