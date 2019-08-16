Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных

Жителей Сочи в эти выходные ожидают дожди, смерчи, грозы и резкий подъем уровня воды в реках. Власти города готовятся к эвакуации людей из особо опасных районов

Наводнение в Сочи в 2015 году (Фото: Роман Чугунов / ТАСС)

В эти выходные в Сочи ожидается серьезное ухудшение погоды, над морем могут сформироваться смерчи. Об этом говорится в сообщении на официальном портале города-курорта.

В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей». Власти намерены свернуть все палаточные лагеря вблизи рек из-за угрозы резкого подъема воды.

В первую очередь от стихии могут пострадать жители Лазаревского района. Глава города Анатолий Пахомов потребовал от всех чиновников довести информацию об угрозе до всех граждан. «Через квартальных. Путем звонков. Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населенный пункт был на связи», — обратился он к подчиненным.

Дорожники выйдут на ночные дежурства для контроля ситуации, помощь им окажет полиция.