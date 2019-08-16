Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,77 +0,37 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 66,88 65,00 EUR Нал. 74,45 72,56 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1097 -0,0010 BTC/USD Бирж. 10 515,00 +189,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 851,96 +1,07% Nasdaq 7 899,80 +1,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+18,25%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,66%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+18,25%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,66%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 13:30
Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо» Политика, 22:12 Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Общество, 21:53 Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных Общество, 21:48 СБУ проверит работу IMAX в Крыму под санкциями Политика, 21:47 СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Общество, 21:36 В Кузбассе более 150 шахтеров эвакуировали после небольшого землетрясения Общество, 21:33 СМИ узнали о гибели при взрыве в мечети брата лидера талибов Общество, 21:14 Куба, Прованс, Танжер: какие места описывают известные авторы. Тест «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 21:12 Пускепалис стал новым худруком театра имени Волкова Общество, 21:01 «Уфа» объявила о расторжении контракта с чешским футболистом Спорт, 20:56 Клуб Ротенберга забил первый гол в чемпионате России по футболу Спорт, 20:34 Минтруд опубликовал на своем сайте предложения по повышению МРОТ Общество, 20:31 Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады Общество, 20:29 В Котельниках арестовали устроившего стрельбу в магазине мужчину Общество, 20:17
Общество ,  
0 
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных
Жителей Сочи в эти выходные ожидают дожди, смерчи, грозы и резкий подъем уровня воды в реках. Власти города готовятся к эвакуации людей из особо опасных районов
Наводнение в Сочи в 2015 году (Фото: Роман Чугунов / ТАСС)

В эти выходные в Сочи ожидается серьезное ухудшение погоды, над морем могут сформироваться смерчи. Об этом говорится в сообщении на официальном портале города-курорта.

В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей». Власти намерены свернуть все палаточные лагеря вблизи рек из-за угрозы резкого подъема воды.

В первую очередь от стихии могут пострадать жители Лазаревского района. Глава города Анатолий Пахомов потребовал от всех чиновников довести информацию об угрозе до всех граждан. «Через квартальных. Путем звонков. Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населенный пункт был на связи», — обратился он к подчиненным.

Дорожники выйдут на ночные дежурства для контроля ситуации, помощь им окажет полиция.

Общество
В Сети появилось видео посадки самолета в Адлере при смерче

Региональное управление МЧС уже выпустило экстренное предупреждение. В нем говорится, что с вечера 16 августа до конца выходных в Краснодарском крае ветер может усилиться до 22 м/с. «На акваториях Черного моря от города Анапа до поселка Магри имеется опасность формирование смерчей», — предупредили в ведомстве. Ведомство рекомендует не покидать дом, а в случае затопления — подняться на верхние этажи зданий. С прибрежной зоны рекомендуется вывести технику, а судам — обеспечить безопасную стоянку.

Смерчи регулярно появляются в теплое время года возле Сочи. Они формируются над морем и могут представлять угрозу для прибрежных зон. В 2017 году у берегов города в один день появились сразу три смерчевых столба, 29 августа через столбы смерчей заходить на посадку пришлось пассажирскому самолету.

Осенью 2018 года из-за сильных ливней в Сочи оказалось прервано железнодорожное сообщение, часть автомобильных дорог была разрушена. С опасной непогодой город столкнулся и этим летом: в конце июля из-за ливней в городе сошел сель.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сочи, эвакуация
Материалы по теме
На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей
Общество
В Сочи из-за ливней обрушился участок главной прибрежной трассы
Общество
В Сочи после сильных ливней сошел сель
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter