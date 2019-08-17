В аэропортах США восстановили работу системы таможенного контроля

Работа электронной системы таможенного и пограничного контроля в некоторых аэропортах США восстановлена. Об этом пишет The Boston Globe. В данным момент сбой в работе системы полностью устранен, данные пассажиров обрабатываются.

Причиной сбоя системы учета граждан на границе не были злонамеренные действия, уточняет Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) США в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в пятницу, 16 августа, информацию о сбое подтвердили нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Лос-Анджелеса (Калифорния). Как пояснили в Лос-Анджелесе, из-за сбоя сотрудники CBP досматривают пассажиров вручную.

В апреле у некоторых американских авиакомпаний возникли технические проблемы, что привело к задержке рейсов. Сбой тогда затронул аэропорты Бостона, Чикаго, Нью-Йорка и Филадельфии. Перевозчики, среди которых United Airlines, Southwest Airlines и Delta, связали неполадки с работой AeroData, занимающейся поиском и балансировкой самолетов.