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Общество ,  
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В аэропортах США произошел масштабный сбой системы таможенного контроля
О сбоях в работе системы таможенного контроля сообщили аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, штата Виргиния и других
Международный аэропорт Лос-Анджелес (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

В аэропортах США произошел масштабный сбой в компьютерной системе Службы таможенного и пограничного контроля, сообщается в Twitter службы.

«СТПК испытывает временные перебои системы обработки в различных аэропортах и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя», — говорится в сообщении. Там также указывается, что сотрудники таможни продолжат обрабатывать пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока системы не будут восстановлены.

О перебоях в работе системы контроля сообщил ряд аэропортов Соединенных Штатов. «Для вашей информации — таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране», — говорится в сообщении аэропорта Кеннеди. Там также отмечается, что сотрудники таможни досматривают пассажиров вручную, пока система не придет в норму. Ожидаются задержки рейсов. 

Общество
NYT узнала о проблемах с безопасностью аэропортов США из-за шатдауна

В Twitter аэропорта Лос-Анджелеса сообщается о проблеме с системами, которая «по-видимому, затрагивает множество аэропортов». Позднее аэропорт заявил, что системы медленно приходят в норму, а офицерам удалось обработать большинство пассажиров без значительного влияния на полеты.

Представитель авиавлавластей сообщил, что сотрудники таможни не могут досмотреть пассажиров, прибывающих из-за рубежа, в международном аэропорту имени Даллеса в штате Виргиния в 40 км от Вашингтона, передает Bloomberg.

Как уточняет Reuters, сбой не повлиял на вылетающие рейсы.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Америка, Аэропорты, таможня
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