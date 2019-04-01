В США из-за технической ошибки произошел сбой в авиасообщении

В США у некоторых авиакомпаний возникли технические проблемы, что привело к задержке рейсов. Об этом сообщило Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) в своем аккаунте в Twitter.

Сбой произошел в аэропортах Бостона, Чикаго, Нью-Йорка и Филадельфии. Associated Press добавляет, что проблемы также зафиксировали в Майами, Атланте, Далласе, Детройте и Вашингтоне.

По данным FAA, проблема уже решена. Она связана с компьютерной ошибкой. В AP рассказали, что американские авиалинии связали сбои с работой компании AeroData, которая занимается поиском и балансировкой самолетов.

По данным агентства, региональный перевозчик United Airlines заявил о задержках 150 рейсов. Проблемы также коснулись компаний Southwest Airlines и Delta.