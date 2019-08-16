Омбудсмен потребовала упростить получение незарегистрированных лекарств

Уполномоченный по делам ребенка при президенте Анна Кузнецова сообщила, что продолжает добиваться упрощения порядка получения незарегистрированных в России лекарств, передает «РИА Новости» со ссылкой на ее пресс-службу. Ее заявление появилось после того, как таможня возбудила очередное уголовное дело из-за получения матерью лекарств для ребенка по почте.

«Только в этом году нам известно о нескольких случаях, когда матерей привлекали к ответственности по уголовной статье за попытку помочь своему тяжелобольному ребенку. Мы выступали на стороне мамы несовершеннолетнего, зачастую жизненно нуждающегося в медицинском препарате — дела были прекращены», — подтвердила Кузнецова наличие проблемы.

Она заметила, что аппарат детского омбудсмена неоднократно обращался в Минздрав и предлагал упростить процесс получения незарегистрированных препаратов, сократить перечень необходимых документов и ускорить процесс регистрации лекарств. В первую очередь это относится к лекарствам, необходимым для лечения тяжелобольных детей. «Очень надеемся, что предложенные нами меры будут приняты и в очень скором времени реализованы, что позволит обеспечить необходимыми лекарствами нуждающихся», — заключила Кузнецова.

О новом уголовном деле из-за незарегистрированных лекарств стало известно 16 августа. Таможенники задержали на почте женщину, которая получала таблетки с противосудорожным транквилизатором «Фризиум», которое внесено в список психотропных веществ. В результате таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков). Обвинения женщине пока не предъявлялись, она проходит по делу в статусе свидетеля.