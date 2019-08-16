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Alibaba $216 (+27,43%) прогноз Jefferies к 05.08.20
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СК не возбуждал дело против купившей лекарство ребенку женщины

Следственный комитет России (СКР) не возбуждал уголовное дело против женщины, которая купила незарегистрированное в стране лекарство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следственный комитет России разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», — сказали в пресс-службе.

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Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава ранее сообщила, что в Москве в одном из отделений «Почты России» задержали женщину, которая купила в интернет-магазине незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для своего ребенка. По ее словам, против женщины возбудили уголовное дело.

Впоследствии детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович призвал СКР прекратить уголовное дело против матери, купившей лекарство. Он назвал ситуацию абсурдной и бесчеловечной. Бунимович также обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой внести эффективные лекарства в реестр и к президенту Владимиру Путину.

При этом Минздрав анонсировал проверки случаев назначения врачами незарегистрированных лекарств. В министерстве напомнили, что для их ввоза необходимо специальное разрешение.

Теги: Следственный комитет, уголовное дело, лекарства
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