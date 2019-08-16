Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо»

После истечения с 1 января 2020 года срока действия контракта на транзит газа из России в Европу через Украину «может быть все очень плохо», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».

Так он ответил на вопрос, что будет с украинской газотранспортной системой (ГТС) после 1 января и как это повлияет на обычных граждан.

«Может быть все очень плохо, и я при этом не сгущаю краски. Потому что если не будет транзита газа по украинской ГТС, то это, во-первых, потеря дохода в бюджетную часть, а это около $3 млрд в год, это невозможность получения газа для внутренних потребностей, потому что мы его всегда получали с транзита», — сказал Медведчук.

По словам Медведчука, на данный момент нет возможности найти газ в необходимых объемах в Европе. «Поэтому надо решать проблему и прямых поставок газа из России, и транзита газа не только потому, что он дает поступления в доходную часть бюджета, а потому, что он обеспечивает газом Украину», — добавил он.