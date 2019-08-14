В Киеве заявили о подготовке основы нового газового контракта с Россией

МИД Украины продолжает разработку меморандума по вопросам энергетики, который должен стать «фундаментом» для дальнейших действий в сфере заключения нового контракта на транзит российского газа. Об этом заявила в интервью Би-би-си заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, специалисты ведомства работают вместе с представителями США и Польши в преддверии намеченного на сентябрь 2019 года визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

Зеркаль отметила, что директивы для украинской делегации были подготовлены с учетом адаптации законодательства Украины к нормам ЕС и вряд ли будут изменены.

Замминистра не исключила возможности продления существующего газового контракта с Россией на год-два, однако заявила, что сама она выступает против такого подхода.

«Потому что мы уже проходили с русскими выполнение решений Стокгольмского арбитража и остальных, поэтому я не доверяю таким обещаниям. Конечно, в каждой ситуации есть две стороны — положительная и отрицательная. Надо очень внимательно изучить, в чем плюсы, в чем минусы, и что нам это даст. Думаю, это будет предметом дальнейших консультаций не только в самой Украине, но и с нашими партнерами — трансатлантическими и европейскими», — подчеркнула Зеркаль.