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Омбудсмен попросил генпрокурора проверить резонансный приказ Минобрнауки

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить приказ Минобрнауки о правилах встреч российских и иностранных ученых на соответствие законодательству. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правозащитника.

Омбудсмен указывает, что постановление нарушает Конституцию России. «Приказ Минобрнауки <...> создает препятствия для осуществления научной деятельности научными организациями в России и устанавливает ограничения прав и свобод граждан, в том числе свободы научного творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции) и свободы информации (ч. 4 ст. 29 Конституции)», — говорится в письме.

Уполномоченный по правам человека считает постановление Минобрнауки неправомерным, поскольку его не опубликовали для всеобщего ознакомления. Шишлов отметил, что документ противоречит закону «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому государство обязано содействовать расширению научно-технического сотрудничества.

По информации пресс-службы Шишлова, к нему обратился доктор технических наук, профессор, член совета ОНР и заведующий лабораторией ИПМаш РАН Александр Фрадков, выступающий против ущемления прав российских ученых на контакты с зарубежными коллегами.

Общество
Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован

Минобрнауки предписало ученым из подведомственных министерству организаций загодя получать разрешения на встречи с иностранными коллегами и отчитываться об их проведении. Приказ вызвал резкую критику в научном сообществе. В ответ в ведомстве сообщили, что подобное предписание отражает мировую практику, хотя и носит рекомендательный характер. В Кремле инициативу назвали перебором. Нецелесообразным признали документ и в Российской академии наук. В Минюсте РБК заявили, что нашумевший приказ, подписанный министром образования Михаилом Котюковым, в ведомстве не зарегистрирован. Согласно текущему законодательству, он не имеет силы.

Теги: Александр Шишлов, Минобрнауки, Юрий Чайка, омбудсмен
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