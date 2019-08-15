Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,14 +0,12 EUR Бирж. 73,40 -0,16 Brent 58,10 -1,06% USD Нал. 66,63 64,36 EUR Нал. 74,42 72,03 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1100 -0,0034 BTC/USD Бирж. 10 052,58 +1,58 IMOEX 2 625,58 -0,43% RTSI 1 250,13 -0,76% DJIA 25 498,45 +0,07% Nasdaq 7 746,59 -0,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+10,32%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+10,32%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 12:35
«Спартак» пробился в последний раунд квалификации Лиги Европы Спорт, 21:44 Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке Политика, 21:36 Против стрелка из Котельников возбудили дело о хулиганстве Общество, 21:32 Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321 Общество, 21:24 Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа Экономика, 21:20 В «Яндексе» объяснили появление возмутившей Госдуму новости Общество, 21:12 В России предложили ужесточить правила техосмотра автомобилей Общество, 21:11 Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован Общество, 21:10 Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте Финансы, 21:05 Число пострадавших после жесткой посадки A321 увеличилось до 76 Общество, 20:46 Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем Общество, 20:42 Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами Общество, 20:34 Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд Политика, 20:26 Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321 Общество, 20:26
Общество ,  
0 
Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован
Приказ Минобрнауки об ограничениях на встречи российских и иностранных ученых не поступал в Минюст для регистрации, сообщили РБК в ведомстве. Согласно текущему законодательству он не имеет силы
Фото: Sanjit Das / Bloomberg

В Минюсте заявили, что вызвавший критику в научном сообществе приказ министра образования Михаила Котюкова об ограничении общения российских ученых с иностранными коллегами в ведомстве не зарегистрирован.

«Приказ Министерства образования и науки в установленном порядке на рассмотрение в Минюст не поступал. В Минобрнауки России направлен запрос о представлении указанного акта в Минюст России для проведения его правовой экспертизы», — заявили РБК в министерстве.

В Минюсте также указали, что обязательная регистрация ведомством документов, «затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, имеющих межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера», прописана в соответствующем постановлении.

Общество
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами

«Поскольку приказ затрагивает права граждан, для того чтобы он вступил в силу, ему необходимо пройти регистрацию в Минюсте. Пока она не пройдена, приказ не применяется», — отмечает управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

РБК направил запрос в Минобрнауки.

Что содержится в приказе Минобрнауки

Документ, который устанавливает порядок встреч российских и иностранных ученых, появился в открытом доступе 14 августа. Приказ опубликовала газета «Троицкий вариант». В соответствии с приказом встречи российских ученых с их иностранными коллегами должны проходить по специальным правилам, на рабочем месте. Исключение возможно только в случае получения соответствующего разрешения от руководства ученого, которому должны быть загодя направлены паспортные данные иностранных исследователей. После каждой встречи ученые должны будут отправить о ней письменный отчет в Минобрнауки.

Жестко регламентированы и визиты иностранцев в научные организации. Они должны проводиться в специально предназначенных и оборудованных комнатах, а иностранные исследователи не должны пользоваться какими-либо «средствами накопления информации», в том числе мобильными телефонами и часами.

Полное название приказа Минобрнауки — «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования».

После резкой критики приказа в Академии наук, где его назвали нелепым, на документ отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле обязательно поинтересуются приказом Минобрнауки. «Не видел этого текста, но если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, это выглядит как перебор», — заявил он журналистам.

В Минобрнауки 14 августа РБК сообщили, что приказ носит «рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями». «Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки», — заявили в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркнули, что российские ученые тоже сталкиваются за рубежом с определенными ограничениями при посещении организаций и ведомств.

Автор: Полина Звездина
Теги: Минюст, иностранные ученые
Материалы по теме
Минобрнауки решило отслеживать встречи российских ученых с иностранцами
Общество
Глава РАН поддержал пожаловавшегося на открытость ученых Рогозина
Общество
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter