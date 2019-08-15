Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован

Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован

Приказ Минобрнауки об ограничениях на встречи российских и иностранных ученых не поступал в Минюст для регистрации, сообщили РБК в ведомстве. Согласно текущему законодательству он не имеет силы

Фото: Sanjit Das / Bloomberg

В Минюсте заявили, что вызвавший критику в научном сообществе приказ министра образования Михаила Котюкова об ограничении общения российских ученых с иностранными коллегами в ведомстве не зарегистрирован.

«Приказ Министерства образования и науки в установленном порядке на рассмотрение в Минюст не поступал. В Минобрнауки России направлен запрос о представлении указанного акта в Минюст России для проведения его правовой экспертизы», — заявили РБК в министерстве.

В Минюсте также указали, что обязательная регистрация ведомством документов, «затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, имеющих межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера», прописана в соответствующем постановлении.

«Поскольку приказ затрагивает права граждан, для того чтобы он вступил в силу, ему необходимо пройти регистрацию в Минюсте. Пока она не пройдена, приказ не применяется», — отмечает управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.