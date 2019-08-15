Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован

РБК направил запрос в Минобрнауки.
Что содержится в приказе Минобрнауки
Документ, который устанавливает порядок встреч российских и иностранных ученых, появился в открытом доступе 14 августа. Приказ опубликовала газета «Троицкий вариант». В соответствии с приказом встречи российских ученых с их иностранными коллегами должны проходить по специальным правилам, на рабочем месте. Исключение возможно только в случае получения соответствующего разрешения от руководства ученого, которому должны быть загодя направлены паспортные данные иностранных исследователей. После каждой встречи ученые должны будут отправить о ней письменный отчет в Минобрнауки.
Жестко регламентированы и визиты иностранцев в научные организации. Они должны проводиться в специально предназначенных и оборудованных комнатах, а иностранные исследователи не должны пользоваться какими-либо «средствами накопления информации», в том числе мобильными телефонами и часами.
Полное название приказа Минобрнауки — «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования».
После резкой критики приказа в Академии наук, где его назвали нелепым, на документ отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле обязательно поинтересуются приказом Минобрнауки. «Не видел этого текста, но если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, это выглядит как перебор», — заявил он журналистам.
В Минобрнауки 14 августа РБК сообщили, что приказ носит «рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями». «Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки», — заявили в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркнули, что российские ученые тоже сталкиваются за рубежом с определенными ограничениями при посещении организаций и ведомств.