В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Сергеева, такую резкую реакцию вызвал тот факт, что фактически приказ распространяется на деятельность всех подведомственных организаций. «И, по-видимому, те подведомственные организации, в которых такие закрытые работы не ведутся, начали примерять действие этой инструкции к себе. И действительно, те ограничения, которые существуют, выглядят в данном случае совершенно нелепо, — заявил Сергеев (цитата по ТАСС).

Глава РАН также считает, что до подведомственных организаций ведомства следовало довести сведения о том, что эта инструкция распространяется на те организации, в которых ведутся закрытые работы. Сергеев отметил, что российское научное сообщество выступает за расширение международного сотрудничества. Кроме того, Сергеев заявил о необходимости поддерживания свободы общения с иностранными учеными и обмена информацией в том случаев, если в учреждениях нет государственной тайны и нет соответствующих мероприятий в этом отношении.

14 августа газета «Троицкий вариант» опубликовала копию приказа Минобрнауки об утверждении порядка проведения встреч своих сотрудников и работников подведомственных ему организаций с иностранцами. Согласно документу, работники территориальных органов Минобрнауки и подведомственных ему организаций должны проводить такие встречи не на рабочем месте только «при условии получения соответствующего разрешения» от своего руководства. После же встречи в Минобрнауки должен быть представлен отчет о ней, сообщается в приказе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу, назвал предложение Минобрнауки излишне строгим. По его мнению, такие решения ни к чему хорошему не приведут.