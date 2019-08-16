ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства

В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора ведомства Валерия Бояринева.

Ранее в интернете появилось заявление, в котором говорилось, что администрация «Крестов-2» создала в СИЗО «пресс-хаты», где по приказу руководства одни заключенные пытали других в обмен на более комфортные условия содержания. Пытки применялись, чтобы вынудить отказаться от жалоб, написать явку с повинной, оговорить себя или других, говорится в заявлении. В связи с этой информацией о проверках сообщили ФСИН и СК.

В сети был также размещен ролик с тем, что авторы называли пытками. Однако глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявлял, что видео зафиксировало внутренний конфликт заключенных, об этом же говорили и во ФСИН.

Как сообщал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко, в СИЗО вопреки нормам отсутствуют видеоархивы. «То ли умышленно не включалось видеонаблюдение вот по этому корпусу, то ли как-то еще, но его там не было», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.