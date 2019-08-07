СК начал проверку сообщений о пытках в петербургском СИЗО «Кресты-2»

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку сообщений в СМИ о пытках в крупнейшем в Европе СИЗО «Кресты-2». Об этом сообщается на сайте главка СК по Санкт-Петербургу.

СК уточняет, что даст правовую оценку «действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

7 августа портал Gualgu.net сообщил, что в «Крестах-2» были организованы три «пресс-хаты», где заключенные по приказу администрации колонии пытают и издеваются на другими в обмен на более лояльные условия. Жертв таким образом заставляют дать признательные показания или отказаться от жалоб.

ФСИН также начала проверять эту информацию. В ведомстве заявили, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК посещали СИЗО-1, однако жалоб им не поступало.