ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства.

Указано, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают СИЗО-1, при этом никаких жалоб не поступало.

«Сейчас туда выехали представители центрального аппарата, я думаю, что они уже на месте и уже начали проверку в отношении этого видео, тех фотографий, которые выложены. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет определенная ясность. Если это на самом деле имело место в этом следственном изоляторе, конечно, это плохо», — заявил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал РБК об убийстве предпринимателя Валерия Пшеничного в 2018 году в СИЗО №4 УФСИН по Санкт-Петербургу. «На его теле нашли следы пыток электрическим током, массу порезов, десятки ссадин и гематом, а также изнасилования» — сказал он. По его словам, координаторы Gulagu.net взяли ситуацию под свой контроль. «Еще год назад мы понимали уже, что в питерских СИЗО оперативники формируют «пресс-хаты», а местные ОНК выполняют лишь бутафорскую функцию и имитируют наличие правозащиты в регионе, покрывая происходящее», — рассказал Осечкин.