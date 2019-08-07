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Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства.

Указано, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают СИЗО-1, при этом никаких жалоб не поступало.

«Сейчас туда выехали представители центрального аппарата, я думаю, что они уже на месте и уже начали проверку в отношении этого видео, тех фотографий, которые выложены. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет определенная ясность. Если это на самом деле имело место в этом следственном изоляторе, конечно, это плохо», — заявил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал РБК об убийстве предпринимателя Валерия Пшеничного в 2018 году в СИЗО №4 УФСИН по Санкт-Петербургу. «На его теле нашли следы пыток электрическим током, массу порезов, десятки ссадин и гематом, а также изнасилования» — сказал он. По его словам, координаторы Gulagu.net взяли ситуацию под свой контроль. «Еще год назад мы понимали уже, что в питерских СИЗО оперативники формируют «пресс-хаты», а местные ОНК выполняют лишь бутафорскую функцию и имитируют наличие правозащиты в регионе, покрывая происходящее», — рассказал Осечкин.

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По его словам, один из источников во ФСИН смог скачать на флешку более 10 файлов с компьютеров оперативников УФСИН, на которых зафиксированы факты пыток и истязаний, которые «активисты» осуществляли по заданию администрации СИЗО и оперативников ФСИН. По информации источника Gulagu.net во ФСИН, несколько активистов из «пресс-хат» СИЗО-1 участвовали ранее в пытках в СИЗО №4 и, возможно, причастны к расправе и инсценировке суицида предпринимателя Валерия Пшеничного.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал заявление о пытках. В нем утверждается, что в СИЗО-1 организованы «пресс-хаты», в которых одни заключенные по приказу администрации пытают других, а также получают в обмен лояльные условия содержания. Вместе с заявлением было опубликовано видео, на котором один из заключенных бьет другого.

Теги: ФСИН, пытки, новости РБК, Санкт-Петербург
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