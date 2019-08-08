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ФСИН заявила о подсаживании арестантов к «головорезам» в СИЗО Петербурга
Служба проверила петербургский СИЗО после видео о пытках и выявила «кучу нарушений». От работы отстранили двух сотрудников изолятора
Следственный изолятор «Кресты-2» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Центральный аппарат ФСИН проверил информацию о применении пыток к заключенным в СИЗО-1 в Колпино, также известном как «Кресты-2». Об этом журналистам «РИА Новости» сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.

Ведомство заподозрило, что сотрудники следственного изолятора могли заниматься «перевоспитанием» неудобных заключенных, подсаживая их к другим арестантам. «А вот то, что если кто-то чем-то неудобен, вместо того чтобы все зафиксировать, запротоколировать, взыскание объявить, перевести его в более строгие условия, нет. <...> Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам», — заявил Максименко.

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ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Центральный аппарат ФСИН выявил в СИЗО «кучу нарушений», рассказал замглавы ведомства. В частности, сотрудники изолятора «подсаживали несудимых к судимым». «Не вели вообще никаких учетов, кого перевели, куда перевели», — продолжил Максименко.

«На самом деле есть подозрение, что участвовали там и наши сотрудники, — отметил замглавы ФСИН. — Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую». По его словам, «людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему — на воспитание, перевоспитание».

«Отговорки, что штата не хватает, мы успевали только исполнять свои обязанности, а документально ничего не успевали, — это отговорки в пользу бедных», — заявил Максименко в комментарии РБК. По его словам, «за такую работу сотрудники будут уволены, это как минимум».

Замглавы ФСИН рассказал, что двоих уже отстранили от работы. «По ним материалы передаются в прокуратуру и Следственный комитет. Решается вопрос об их увольнении», — сказал Максименко. При этом он отметил, что проверка будет проведена по всему коллективу следственного изолятора, «это почти 500 человек».

Кроме того, сообщил Максименко РБК, в СИЗО отсутствуют видеоархивы. «То ли умышленно не включалось видеонаблюдение вот по этому корпусу, то ли как-то еще, но его там не было. Есть у нас еще видеорегистраторы переносные, вот сейчас поднимаем, что происходило там», — сказал он.

Общество
СК начал проверку сообщений о пытках в петербургском СИЗО «Кресты-2»

По словам замглавы ФСИН, проверка будет идти еще несколько дней. «Все материалы частично вчера передали в следственный комитет», — добавил он.

7 августа проект Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось о пытках в СИЗО «Кресты-2» в Колпино. В изоляторе создали три «пресс-хаты», где сами заключенные избивают и пытают других арестантов в обмен на более лояльные условия. В частности, утверждал проект, администрация СИЗО передавала им мобильные телефоны и домашнюю еду.

По данным проекта, пытки применяют, чтобы вынудить жертв написать явку с повинной, оговорить себя или других лиц, отказаться от жалоб, либо с целью вымогательства. Вместе с заявлением Gulagu.net обнародовал видео, на котором один заключенный бьет другого.

Проверку информации начали ФСИН и Следственный комитет. Во ФСИН позднее заявили, что в одной из камер СИЗО подрались арестанты. Причиной конфликта стали «неприязненные отношения». «Тот, которого били, без спроса взял пачку сигарет или сигарету из пачки чужой», — говорил Максименко. Пострадавшего позднее перевели в другую камеру, отмечал он.

Авторы: Наталия Анисимова, Екатерина Костина
Теги: ФСИН, СИЗО, новости РБК
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