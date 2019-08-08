ФСИН заявила о подсаживании арестантов к «головорезам» в СИЗО Петербурга

ФСИН заявила о подсаживании арестантов к «головорезам» в СИЗО Петербурга

Служба проверила петербургский СИЗО после видео о пытках и выявила «кучу нарушений». От работы отстранили двух сотрудников изолятора

Следственный изолятор «Кресты-2» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Центральный аппарат ФСИН проверил информацию о применении пыток к заключенным в СИЗО-1 в Колпино, также известном как «Кресты-2». Об этом журналистам «РИА Новости» сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.

Ведомство заподозрило, что сотрудники следственного изолятора могли заниматься «перевоспитанием» неудобных заключенных, подсаживая их к другим арестантам. «А вот то, что если кто-то чем-то неудобен, вместо того чтобы все зафиксировать, запротоколировать, взыскание объявить, перевести его в более строгие условия, нет. <...> Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам», — заявил Максименко.

Центральный аппарат ФСИН выявил в СИЗО «кучу нарушений», рассказал замглавы ведомства. В частности, сотрудники изолятора «подсаживали несудимых к судимым». «Не вели вообще никаких учетов, кого перевели, куда перевели», — продолжил Максименко.

«На самом деле есть подозрение, что участвовали там и наши сотрудники, — отметил замглавы ФСИН. — Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую». По его словам, «людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему — на воспитание, перевоспитание».