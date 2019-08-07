ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге

Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, произошла драка между арестантами, а сотрудники ФСИН в этот момент в камере не находились.

«Вышел конфликт в камере из-за каких-то неприязненных отношений, которые были между теми, кто сидел в камере. Тот, которого били, без спроса взял пачку сигарет или сигарету из пачки чужой, с этого начался этот самый конфликт», — пояснил он.

Максименко заявил, что проводится проверка на причастность сотрудников СИЗО к передаче телефона и одежды арестантам. «Это все не на вертолете прилетело — это кто-то передал», — добавил он.

По его словам, на следующий день после избиения пострадавший был переселен в другую камеру. «Гражданин, которого били, обратился в оперативный отдел, чтобы его переcелили в другую камеру, сказал, что там ему не безопасно. Насколько я знаю, сегодня тех, которые были на пленке, тоже переселили по разным камерам. То, что именно в эту камеру подсаживали для каких-то избиений всех подряд, это пока не установлено, не подтверждено, но мы проверяем», — сообщил Максименко.